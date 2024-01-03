AnadoluJet, AJet adıyla hizmet verecek

ANADOLUJET'İN AJet ismiyle faaliyet gösterebilmesi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında işletme ruhsatı imza töreni düzenlendi. İmza töreninde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin son 21 yılda havacılık alanında çok ciddi gelişmeler katettiğini ifade ederek, "26 olan havalimanı sayımızı 57'ye çıkardık. Yurt dışı uçuş noktamız 60'tan 343'e çıkardık. Ciddi bir mesafe katettik. 2023 yılı pandemiden sonra toparlanma yılı oldu. Yaklaşık 216 milyon yolcuyla 2023 yılını kapatmış olduk" diye konuştu.