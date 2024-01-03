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Haberler Ekonomi Bergama’dan ilçedeki bütün öğrencilere destek

Bergama’dan ilçedeki bütün öğrencilere destek

HABER MERKEZİ
Bergama’dan ilçedeki bütün öğrencilere destek
İlkokula yeni başlayacak olan öğrencilere okuma yazma setleri, üniversiteye hazırlık kursu, hobi kursları, yükseköğrenim gören öğrencilerin ailelerine yönelik 8 ay boyunca öğrenim yardımı Bergama Belediyesi'nin hizmetleri arasında yer alıyor. Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu'nun başlattığı ilkokula yeni başlayan öğrencilere okuma yazma seti ilçe genelinde özel okullar dahil tüm öğrencilere dağıtılıyor. Yılda ortalama 1500 öğrencinin ilkokula başladığı ilçe genelinde 7 binden üzerinde eğitim seti dağıtıldı. Yaşam Boyu Eğitim Merkezi'nde eğitim öğretim dönemi boyunca üniversiteye hazırlık kursları da düzenleniyor. 20 farklı kursun olduğu merkezde üniversite hazırlık kurslarından müzik kurslarına, robotik kodlamadan satranca, yogadan halk oyunlarına çeşitli alanlarda eğitim veriliyor. KPSS kursunun da açılacağı merkezde 5 binden fazla öğrenci kurslara katılım sağladı.
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