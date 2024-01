Büyük Menderes Nehri can çekişiyor

Aydın tarımının can damarlarından olan Büyük Menderes Nehri, çevresel ve endüstriyel atıklar nedeniyle S.O.S veriyor. EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, Menderes'i koruma çağrısında bulunarak "Her kurum ve her birey elinden gelen çabayı göstermek zorundadır" dedi. Büyük Menderes Nehri'nde biriken çöplere ve kirliliğe dikkat çeken Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği Başkanı Sürücü, "Çöpleri toplayan yüzer bariyer sisteminin, Büyük Menderes Nehri'nin geçtiği tüm illerde takılması gerekir" dedi.