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Haberler Ekonomi GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 1071 PERSONEL ALACAK! Bakanlık personel alımı başvuru ekranı...

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 1071 PERSONEL ALACAK! Bakanlık personel alımı başvuru ekranı...

Gençlik ve Spor Bakanlığı taşra teşkilatı ve gençlik merkez müdürlüklerinde görevlendirilmek üzere personel alımı yapacak. 29 Aralık'ta başlayan başvurular için son başvuru tarihi 8 Ocak olarak belirlendi. KPSS şartı bulunan personel alımına ilişkin detaylar merak ediliyor. Peki Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı için gereken şartlar neler? Kimler başvuruda bulunabilir? Başvurular nereden nasıl yapılıyor? İşte detaylar...

HABER MERKEZİ

Gençlik ve Spor Bakanlığı çeşitli branşlarda görevlendirilmek üzere 1071 sözleşmeli personel alacak. 29 Aralık tarihinde e-Devlet üzerinden başlayan başvurular için son başvuru tarihi 8 Ocak 2024 olarak belirlendi. Peki Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alım şartları neler? Kimler başvuruda bulunabilir? Başvurular nereden nasıl yapılır? İşte başvuru ekranı...

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 1071 PERSONEL ALACAK! Bakanlık personel alımı başvuru ekranı...

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONEL ALIM ŞARTLARI NELER?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

657 sayılı Devlet Memuru Kanununun 48'inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4,5,6 ve 7'inci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak, Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak,(Dul ve yetim aylığı hariç)

2022 yılı KPSS sınavına girmiş ve belirtilen puan türünden asgari 50 (elli) puan almış olmak,

Tercih edilecek her grup için yukarıdaki tabloda aranan nitelikleri taşıyor olmak,

Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta ikren görevden, veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,

Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken sözleşme esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesi feshedilenler veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshedenlerin, sözleşme fesih tarihinin üzerinden bir yıl geçmiş olmak,

Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,

Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,

Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,

Gençlik Çalışanı pozisyonu 6.Grup için Bakanlığımızca verilen gençlik liderliği belgesine sahip olmak.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 1071 PERSONEL ALACAK! Bakanlık personel alımı başvuru ekranı...

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI
Adaylar başvurularını, 29 Aralık 2023 (00.00) – 08 Ocak 2024 (17.00) tarihlerinde e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaktır.
Adaylar BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER başlığında belirtilen belgelerini başvuru sisteminde belirtilen yerlere istenilen formatta yükleyecektir.
Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden yapılmayan, posta yolu veya şahsen müracaat şeklinde yapılan ve bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
Adaylar, başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından sorumlu olacaktır.
Başvuruların sona ermesinden sonra adayların başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.
Adaylar, öğrenim durumları itibarıyla şartlarını taşıdığı ve ilan edilen farklı gruplardan sadece 1 (bir) grup ve 1 (bir) il için başvuru yapabilecektir.
Adaylar sözleşmeli personel pozisyonları için belirlenen gruplar arasında kendilerine uygun doğru gruba başvuru yapmaktan sorumludur. Yanlış gruba başvuruda bulunan adayların başvuruları iptal edilecektir.

BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 1071 PERSONEL ALACAK! Bakanlık personel alımı başvuru ekranı...

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Adayların başvuru yapılan grup ve il için istenilen aşağıda belirtilen belgeleri (çift taraflı belgeler önlü ve arkalı olarak) sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
1) Yükseköğretim kurumlarından mezun olup eşdeğerliğe sahip olan adaylar için YÖK'ten alınmış eşdeğerlik belgesi veya eğitimini yurt dışında tamamlayan adaylar için YÖK'ten alınmış denklik belgesi,
2) Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurdukları ile ilgili önceki kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesi,
3) Gençlik Çalışanı pozisyonu 6. Grup için Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Liderliği yetiştirme eğitimini başarı ile tamamladığını gösterir Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Liderliği Eğitim, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönerge kapsamında Bakanlığımızca verilen Gençlik Liderliği Belgesi.

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