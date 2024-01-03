Kadın tüketiciler daha çok hakkını savunuyor

Tüketici Destekleme Derneği Genel Başkanı ve Tüketici Hakem Heyeti Üyesi Süleyman Bakal, kadın tüketicilerin erkek tüketicilere oranla daha çok hakkını aradığını söyledi. Kadınların hakkını ararken son derece girişken olduğunu belirten Bakal, tüketicilere tüketici mevzuatı çerçevesinde haklarını aramaları konusunda kolaylıklar sağlandığını aktardı. Ücretsiz başvuru yapılabilen tüketici hakem heyetlerine en çok kadınların müracaat ettiğini belirten Bakal, kadın tüketicilerin daha fazla süreç başlatmasının erkeklere göre daha çok alışveriş yaptıkları şeklinde yorumlanabileceğini söyledi.