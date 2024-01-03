Kadınlar inşaat ustalığı öğrenecek

Uluslararası Balkan ve Türk İş Dünyası Derneği (BATÜDER) tarafından hazırlanan "Kadın İnşa Ederse" projesi ile 18-45 yaş arasında kadınlara ustalık sertifikası verilecek. Projenin hayata geçirildiği toplantıda İzmir Valiliği Sosyal Etüt ve Proje Müdürü Hatice Suna Bina, İzmir İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Turgay Esen ve Konak Belediyesi Ar-Ge Müdürü Turan Ateş hazır bulundu. Proje kapsamında bir yıl boyunca 18-45 yaş arasında kadınlara duvar örme, sıva ustalığı, fayans döşeme gibi inşaat sektöründe verilecek ardından gerek Türkiye'de gerekse yurtdışında kabul görecek Ustalık Sertifikaları takdim edilerek, kendilerine iş bulunacak.