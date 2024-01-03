Vali Süleyman Elban’a turizmcilerden teşekkür

İzmir Valisi Süleyman Elban'ın İzmir Ticaret Odası Meclis Toplantısı'nda yaptığı konuşma kentteki turizmleri umutlandırdı. Destination İzmir Başkanı ve SKAL Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Tercan, 'İzmir'in turizmde geri kaldığını, elindeki potansiyeli değerlendiremediği, kurumların turizme yeterince ilgi göstermediğini yıllardır dile getiriyorduk. Değerli Valimiz teşhisini doğru koydu. 2024 sonbaharında dünya turizm temsilcilerini İzmir'e getiriyoruz. Hedefe ulaşmak için tüm kurumların desteğine ihtiyacımız var. Valimizin vizyonu İzmir'de ortak sinerjiyi harekete geçirebilir' dedi. Ticaret Odası Meclisi'nde yaptığı konuşmada, İzmir'in turizm konusunda ve liman konusundaki eksikliklerini ele alan Vali Elban, tarımda ve sanayide de yeni teknikler denenmesinin gerekliliğine dikkat çekmişti.

5 MİLYON TURİST HEDEFİ

İzmir Valisi Elban'ın, yaptığı konuşmayı değerlendiren Bülent Tercan, "Turizm gönüllüleri olarak yaptığımız uluslararası çalışmalarda önemli başarılar elde ediyoruz. 2024 sonbaharında tüm dünyanın turizm temsilcilerini, devlerini İzmir'de kongrede buluşacağız. Bu konuda İzmir Valiliği'nden destek bekliyoruz. Tüm kurum ve kuruşların desteğini bekliyoruz. İzmir yılda 5 milyon yabancı turist hedefi için beraber çalışalım. Değerli valimizin engin vizyonu bizi umutlandırdı" dedi.