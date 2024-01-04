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Akaryakıt ve içkiye ÖTV düzenlemesi

HABER MERKEZİ
Akaryakıt ve içkiye ÖTV düzenlemesi
Akaryakıt ve alkollü içkilerden alınan ÖTV tutarı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2023 yılı ikinci yarısı için açıkladığı Yİ-ÜFE oranı olan yüzde 25.6 kadar artırılacak. Buna göre akaryakıt ÖTV'sinde yüzde 25.6 artış olacak. Öte yandan alkollü içkilerden alınan ÖTV tutarı da yüzde 25.6 oranında artırılacak. Buna göre 1 litre 95 oktanlı benzinden alınan ÖTV tutarı 7,5265 liradan 2,30 liralık artışla (1,92 kuruş+yüzde 20 KDV yani 38 kuruş) 9 lira 82 kuruşa çıkarıldı. Motorinin 7.05 lira olan ÖTV'si ise 1,80 liralık enflasyon farkı ve 36 kuruşluk KDV ile 2 lira 16 kuruş civarında artırılacak. Böylece 9 lira 21 kuruş olacak.
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