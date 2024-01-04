İzmir’den uzaya bitki transferi

YAŞAR Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. İsmail Türkan'ın da yer aldığı üç kişilik bir ekip tarafından tasarlanan "Extremophyte" isimli deney, "Türk Uzay Yolcusu ve Bilim Misyonu" kapsamında, Türk astronot Albay Alper Gezeravcı ile uzaya gönderilecek 13 deneyden biri oldu. Deney kapsamında, dünyada sadece Tuz Gölü'nde yayılış gösteren ve yüksek tuzlu ortamlara dirençli bir bitki olan "Schrenkiella parvula"nın mikro yerçekimi (çok zayıf yerçekimi) altında yüksek tuzluluğa karşı gösterdiği toleransı sürdürüp sürdüremeyeceği araştırılacak. Prof. Dr. İsmail Türkan, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Rengin Özgür Uzilday ve Doç. Dr. Barış Uzilday'dan oluşan ekibin tasarladığı deney, Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonunda yer alacak 13 deneyden biri olarak seçildi. Bitkiye ait örnekler uzaydan geri getirildikten sonra, aynı araştırma ekibi tarafından üzerinde çeşitli moleküler çalışmalar yapılacak.