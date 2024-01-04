Kıdem tazminatı ne kadar oldu? 2024 kıdem tazminatı tavan fiyatı...

2024 KIDEM TAZMİNATI NE KADAR OLDU?

Geçen yılın temmuz-aralık döneminde 23 bin 489 lira olan kıdem tazminatı tavanı, 2024 yılı ocak-haziran döneminde 35 bin 057 lira olarak uygulanacak.



Bilindiği gibi kıdem tazminatı tavan fiyatı, memur maaş katsayısındaki artışa göre belirleniyor.

KİMLERİ ETKİLEYECEK?

Kıdem tazminatı tavanının artması, brüt ücreti 35 bin 057 liranın üzerinde olan ve kıdem tazminatı almaya hak kazanan çalışanları etkileyecek.