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Haberler Ekonomi Kıdem tazminatı ne kadar oldu? 2024 kıdem tazminatı tavan fiyatı...

Kıdem tazminatı ne kadar oldu? 2024 kıdem tazminatı tavan fiyatı...

6 aylık enflasyon rakamlarının belli olması ile birlikte kıdem tazminatı tavanı da değişti. 2024 yılında kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak? Kıdem tazminatı tavanı kaç TL oldu? Kıdem tazminatı yükseldi mi? soruları merak ediliyor. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ

2024 kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu? Kıdem tazminatı tavanı değişti mi? soruları araştırılıyor. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memur ve emekli maaş zamları da belli oldu. Enflasyon rakamları ile birlikte değişen tutarlardan biri de kıdem tazminatı tavanı oldu. Peki 2024 kıdem tazminatı tavanı ne kadar, kaç TL oldu? İşte merak edilenler...

Kıdem tazminatı ne kadar oldu? 2024 kıdem tazminatı tavan fiyatı...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre; enflasyon aralık ayında aylık bazda 2,93 arttı. Enflasyondaki yıllık artış ise yüzde 64,77 oldu.

Enflasyon rakamının netleşmesiyle yüzde 49,25 olan memur zammına bağlı olarak 2024 yılında uygulanacak kıdem tazminatı tavanı da belli oldu.

Kıdem tazminatı ne kadar oldu? 2024 kıdem tazminatı tavan fiyatı...

2024 KIDEM TAZMİNATI NE KADAR OLDU?
Geçen yılın temmuz-aralık döneminde 23 bin 489 lira olan kıdem tazminatı tavanı, 2024 yılı ocak-haziran döneminde 35 bin 057 lira olarak uygulanacak.

Bilindiği gibi kıdem tazminatı tavan fiyatı, memur maaş katsayısındaki artışa göre belirleniyor.

KİMLERİ ETKİLEYECEK?
Kıdem tazminatı tavanının artması, brüt ücreti 35 bin 057 liranın üzerinde olan ve kıdem tazminatı almaya hak kazanan çalışanları etkileyecek.

Kıdem tazminatı ne kadar oldu? 2024 kıdem tazminatı tavan fiyatı...

KIDEM TAZMİNATI ŞARTLARI

İşçinin, 1475 sayılı İş Kanunun 14'üncü maddesine göre, aynı işverene bağlı olarak en az 1 yıl çalışması ön koşulu ile birlikte;

- İşveren tarafından iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık nedenleri dışındaki nedenlerle iş sözleşmesinin feshedilmesi,

-İşçi tarafından sağlık, iyi niyet ve ahlak kuralarına aykırılık veya işyerinde işin durması ve benzeri nedenlerle sözleşmesinin feshedilmesi,

-Askerlik görevi nedeniyle işten ayrılma,

-Emeklilik hakkının elde edilmesi veya bu kapsamda yaş dışında gereken sigortalılık süresi ve prim gününün doldurulması nedeni ile işten ayrılma,

-Kadının evlenmesi halinde 1 yıl içinde kendi arzusu ile işten ayrılma,

-İşçinin ölümü koşullarından birinin gerçekleşmesi halinde kıdem tazminatı ödenmesi gerekmektedir.

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