Memur zammı: Yüzde 49.25

Memur ve memur emeklilerinin 2024 yılının ilk 6 ayında alacağı zamlı maaşlar ile SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin aylıklarındaki artış oranları belirlendi. Toplu sözleşmeden kaynaklı 2023'ün ikinci 6 ayında yüzde 6 maaş zammı alan yaklaşık 4 milyon memur ve 2.5 milyon memur emeklisine, hesaplamalara göre, bu dönemde oluşan enflasyon farkı uygulanacak. Buna, 2024-2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşmeden kaynaklı 2024'ün ilk 6 ayına ait yüzde 15 zam da eklendiğinde, memur ve memur emeklilerinin maaşlarındaki toplam artış yüzde 49.25 olacak.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI

Kamu görevlilerinin 2024 yılı mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile belirlenmişti. Ocak 2024'ten geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 15 artış öngörülmüştü. 2023 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 37.57 gerçekleşti. Bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 34.25 artış ile kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde bu aydan geçerli olmak üzere toplamda yüzde 49.25 artış yapıldı. Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 22 bin 17 liradan 32 bin 861 liraya, en düşük memur emekli aylığı da 9 bin 876 liradan 14 bin 741 liraya yükseldi.

SSK, BAĞ-KUR EMEKLİSİ

Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmemiş, aile ve çocuk yardımı ödeneği ise dahil edildi. Aile ve çocuk yardımı ödeneği hesabında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alındı. Sigorta girişi 2008 öncesi olan en düşük emekli işçi aylığı da 7 bin 616 liradan 10 bin 478 liraya çıktı. Söz konusu dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 37.57 artış sağlandı. Memurlar 15 Ocak'ta, işçiler 31 Ocak'ta, SSK emeklilerine 17-26 Ocak'ta, Bağ-Kur emeklileri de 25-28 Ocak'ta zamlı aylıklarını alacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI

Sigorta girişi 2008 sonrası olan emekli işçi, çiftçi ve esnafın kök aylığı önce 6 aylık enflasyon farkı olan yüzde 37.57 oranında artırılacak. Bu artış sonrasında 7 bin 500 liranın altında kalanların aylığı 7 bin 500 liraya tamamlanacak. Bu zam, kök maaşı en düşük emekli aylığı 7 bin 500 liranın altında olan emeklilerin ise kök maaşına yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan en düşük emekli aylığının yükseltilmesi için talimat verdi. En düşük emekli aylıklarıyla ilgili önümüzdeki günlerde yeni bir düzenleme yapılması bekleniyor. Çalışmalarına ara veren Meclis'in 16 Ocak'ta açılmasıyla birlikte yeni düzenlemenin yasalaştırılması öngörülüyor.

EMEKLİLER ARASINDA 11.68 PUANLIK FARKIN NEDENİ

Mevcut tabloya göre Emekli Sandığı emeklileri ile SSK, Bağ-Kur emeklileri arasında 11.68 puanlık bir zam farkı oluştu. Temmuz ayında ise SSK, Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları memur ve memur emeklilerinin üzerinde olacak. Merkez Bankası 2024 yılı enflasyonunu yüzde 36 olarak tahmin ediyor. Ocakhaziran enflasyonu yüzde 24 olarak gerçekleşirse temmuz ayında emekli işçi, çiftçi ve esnaf aylıklarına yüzde 24 oranında zam yapılacak. Memur maaş zammı belirlenirken ise 6 aylık enflasyondan önce ocak ayında yapılacak yüzde 15 oranındaki toplu sözleşme zammı mahsup edilecek, bu şekilde çıkan sayının üzerine yüzde 10 oranındaki temmuz ayı toplu sözleşme zammı uygulanacak. Buna göre, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına temmuz ayında yüzde 18.60 oranında zam yapılacak. Bu kez emekli işçi, çiftçi ve esnaf lehine yaklaşık 5.40 puan fark olacak. Öte yandan memurlar emekli oluncaya kadar her 6 ayda bir artırılan seyyanen zammı almaya devam edecekler. Ancak, bu ilave ödeme emekli aylıklarına yansımayacak.

MEMURA SEYYANEN ZAM DEVAM EDECEK

Temmuz ayında memurlara yapılan 8.077 liralık zam devam edecek. Seyyanen zam düzenlemesi, kamu görevlilerinin özlük haklarına ilişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye "Ek Madde 40" eklenerek yapıldı. Kanunda sayılan kamu görevlilerine her ay (15.965) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ilave ödeme yapılıyor. Bu ödemeden sadece damga vergisi kesiliyor. Temmuz ayındaki maaş katsayısına göre ilave ödeme (seyyanen zam) tutarı brüt 8 bin 139 liraya karşılık geliyor. Bu tutardan 62 lira damga vergisi kesildikten sonra net 8 bin 77 lira ödeniyor. Ocak ayından itibaren ise seyyanen zam tutarı brüt 12 bin 147 liraya çıkacak. Bundan 92 lira damga vergisi kesilecek. Net olarak 12 bin 55 lira olarak ödenecek. Memurların ocak ayında alacakları maaşları hesaplanırken, ana maaşları yüzde 49.25 oranında artırılacak. Artırılan bu tutarlara 12 bin 55 lira ilave edilecek.

2023'TE MAAŞ ZAMLARI NE OLDU?

2023 yılı ocak ayında memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yüzde 30 oranında zam yapıldı. Memur ve emekli aylıklarına yapılan zammın 14.68 puanı normal zamdan, 15.32 puanı ilave zamdan oluştu. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ise normalde yüzde 15.40 oranında zam yapılacak iken 14.60 puanlık ilave artışla yüzde 30 oranında zam yapıldı. Temmuz ayında ise memurlara yüzde 17.55 oranında zammın üzerine 8.077 lira seyyanen zam yapıldı. Memur, işçi, çiftçi ve esnaf emekli aylıklarına yapılan zam ise yüzde 25 oldu. Normalde emekli memur aylıklarına seyyanen zam hariç yüzde 17.55, emekli işçi, çiftçi ve esnaf aylıklarına da yüzde 19.77 oranında zam yapılacaktı.