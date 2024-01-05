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Haberler Ekonomi Babadağ’dan 233 bin 314 uçuş gerçekleşti

Babadağ’dan 233 bin 314 uçuş gerçekleşti

MURAT YALÇIN
Babadağ’dan 233 bin 314 uçuş gerçekleşti
Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Ölüdeniz manzaralı Babadağ uçuş sahası, 2023 yılında yeni bir yamaç paraşütü uçuş rekoruna ev sahipliği yaptı. 2022 yılındaki 198 bin 724 olan yamaç paraşütü uçuş sayısı 2023 yılında yüzde 17 artarak tüm zamanların uçuş rekoruna ulaştı.Adrenalin tutkunlarının buluşma noktası Babadağ, geçen yıl 200 bin uçuş hedefini aştı. 2021 yılında 167 bin uçuşla tüm zamanların rekorunun kırıldığı Babadağ'da her yıl yeni bir rekor kırılıyor. Babadağ'dan 2022 yılında toplam 198 bin 724 kişi yamaç paraşütü ile havalanırken 2023 yılında uçuş sayısı yüzde17 artışla 233 bin 314 oldu.
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