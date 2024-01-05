CANiK 2023’te de sektörün yıldızı oldu

DÜNYANIN önde gelen hafif ve orta kalibre silah üreticisi CANiK, Türkiye'nin savunma sanayisindeki en güçlü markalarından biri olarak Cumhuriyetin 100'üncü yılında da büyümesini sürdürdü. Dünyanın dört bir tarafındaki dost ve müttefik ülkelere tabanca, uçaksavar, orta kalibre top ve uzaktan komutalı silah sistemi (UKSS) ihraç eden CANiK, 2023 yılında birçok başarıya imza attı.

4 kıtada 13 yurt dışı fuarına katılan CANiK, CANiK Dış Ticaretten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Didem Aral, "2024 yılında da kendimize büyük hedefler belirledik, önümüzdeki yıl da yoğun bir ihracat rotası gerçekleştireceğiz" dedi.