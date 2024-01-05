Enerji ve gıda fiyatlarındaki artış enflasyonu tetikliyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Aralık ayına ilişkin fiyat gelişmeleri değerlendirmesini yayımladı. Raporda, tüketici fiyatlarının Aralık ayında yüzde 2,93 oranında artmasıyla yıllık enflasyonun 2,79 puan yükseldiği ve 2023 yılını yüzde 64,77 ile son Enflasyon Raporu'nda sunulan tahminin orta noktasının altında tamamladığı ifade edildi. Rapora göre, yıllık enflasyon temel mal ve hizmet gruplarında sınırlı yükselirken, enerji ve gıda gruplarındaki artış daha belirgin oldu.

Bedelsiz doğal gaz kullanım sınırının aşılmasının aylık tüketici enflasyonuna etkisi 0,29 puan olurken, akaryakıt fiyatlarında gerçekleşen düşüş enerji grubu fiyat artışını sınırladı. Sebze ve kırmızı et fiyatlarında gözlenen yüksek artışların belirgin etkisiyle, aylık tüketici enflasyonunun yaklaşık yarısı gıda grubundan geldi. Temel mal grubu aylık fiyat artışı bir önceki aya kıyasla bir miktar güçlenirken, beyaz eşya fiyatları dayanıklı mal alt grubunu, ilaç fiyatları ise diğer temel mal alt grubunu sürükleyen kalemler oldu.