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Haberler Ekonomi ESİAD, gençlere rehberlik edecek

ESİAD, gençlere rehberlik edecek

HABER MERKEZİ
ESİAD, gençlere rehberlik edecek
Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (ESİAD), ilkini 2018'de düzenlediği "Mentörüm ESİAD" programının 4. dönem çalışmaları başladı. Programla, üniversiteli gençlerin iş yaşamına dair farkındalıklarının artırılması ve iş ortamı hakkında bilgi edinmelerinin sağlanması amaçlanıyor. European Mentoring and Coaching Council (EMCC) Türkiye tarafından akredite bir program haline getirilen "Mentörüm ESİAD" Programının Ocak-Haziran 2024 döneminde 18 öğrenci, iş insanlarının deneyimlerinden yararlanacak. Programın ilk adımında EMCC Türkiye tarafından öğrencilere mentilik eğitimi verildi. Mentiler, aldıkları ilk eğitimin ardından ESİAD üyelerinden oluşan mentörleriyle düzenli olarak bir araya gelecekler ve iş yeri ziyaretlerinde bulunacaklar. Her dönem farklı üniversitelerden gençlerin yer aldığı programa, bu yıl Ege Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü, İzmir Ekonomi Üniversitesi İşletme Bölümü ve Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Meslek Yüksekokulu Teknik Programlar Bölümü Mekatronik öğrencileri katılıyor.
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