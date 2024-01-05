  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi İzleme cihazı arızalanan gemiler, ava çıkamayacak

İzleme cihazı arızalanan gemiler, ava çıkamayacak

HABER MERKEZİ
İzleme cihazı arızalanan gemiler, ava çıkamayacak
BALIKÇI Gemilerini İzleme Sistemi (BAGİS) cihazı arızalanan gemiler, arıza giderilene kadar avcılık faaliyetinde bulunamayacak. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Balıkçı Gemilerini İzleme Sistemi Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, balıkçı gemilerinin kayıt altına alınarak kimlik, konum, zaman, hız ve yön gibi seyir bilgileri ile avcılık faaliyet verilerinin izlenmesini sağlayan BAGİS ile ilgili GSM, uydu ve diğer iletişim araçlarına ait abonelik, iletişim ve haberleşme ücretlerine ilişkin hususlar Bakanlıkça belirlenecek. Balıkçı gemisi yetkilileri, BAGİS yazılımında kendilerine tanımlanan yetkiyle sisteme giriş yaparak gemilerini takip edebilecek.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA