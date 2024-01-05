Nestle ve ETİ’ye rekabet cezası

REKABET Kurulu, bazı gıda firmaları hakkında yürüttüğü soruşturmaları tamamladı. Kurumdan yapılan açıklamaya göre, Aksaray Unlu Mamulleri Şirketinin, alıcılarının yeniden satış fiyatını belirleyerek Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında firmaya 2 milyon 219 bin 764 lira para cezası kesildi. Danone Tikveşli ve Nestle Türkiye tarafından rekabete duyarlı bilgi değişimi yoluyla kanunun ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturma sonucunda, Nestle'ye 260 milyon 183 bin 629 lira para cezası verildi. Eti'ye 36 milyon 96 bin 652 lira, Ülker'e ise 55 milyon 140 bin 344 lira ceza uygulandı.