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Haberler Ekonomi TARSİM’den tüm çiftçilere toplam 9.2 milyar destek

TARSİM’den tüm çiftçilere toplam 9.2 milyar destek

HABER MERKEZİ
TARSİM’den tüm çiftçilere toplam 9.2 milyar destek
TARIM ve Orman Bakanlığı'na bağlı Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) aracılığıyla 2023'te 9 milyar 200 milyon lira devlet desteği sağlandı. Deprem bölgesindeki vatandaşlara 8 milyar liralık hasar tazminatı ödendi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla afetlerden zarar gören üreticilere 8 milyar lira hasar tazminatı ödendiğini söyleyen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Alın teriyle toprağı sulayan, üretimimize güç katan üreticilerimizin iyi günde de kötü günde de hep yanındayız" dedi. "Rakamlarla 2023" başlığı altında 2023'te üreticiye sağlanan destekleri açıklayan Yumaklı, 3.1 milyon poliçe sayısı kesildiğini, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde zarar gören üreticilere ise 8 milyar liralık hasar tazminatı ödendiğini açıkladı.
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