Ticaret Bakanlığı’ndan esnafa “E-İhracat Kılavuzu”

Ticaret Bakanlığı tarafından "Esnaf ve Sanatkâr İşletmeleri Özelinde E-İhracat Kılavuzu" hazırlandı. Kılavuzun giriş yazısını kaleme alan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Esnaf ve sanatkârlar, toplumumuzun vazgeçilmez birer parçasıdır. Elde ettikleri sermayeyi alın terleri ve girişimcilik ruhlarıyla birleştirerek ekonomik ve sosyal yaşantımızın temelini oluştururlar. Geleneklere bağlılık, ahilik değerleri, disiplin ve dayanışma gibi unsurlarla medeniyetimizin ilerlemesine önemli katkılarda bulunmuşlardır" dedi. Bakan Bolat, kılavuz ile bu alanda faaliyet göstermek isteyen esnafların yanı sıra diğer girişimcilere de faydalı bilgiler sunan, konuya ilişkin mevzuattan, devlet desteklerine ve istatistiki verilere kadar geniş bir içerik sunduğunu kaydetti.

MARKA TESCİLİ ÖNEMLİ

Kılavuzda, "Dünya geneli ortalaması yıllık E-ticaret büyüme beklentisi yüzde 6,29 iken, ülkemiz için bu oran yıllık yüzde 14,59 olarak tahmin edilmiştir. Bu araştırma sonuçlarından, ülkemizde E-ticaretin, potansiyelinin ve perakende ticaret içindeki payının giderek artacağı anlaşılmaktadır" denildi. Türkiye'de E-ticaret hacminin büyük çoğunluğunun yurt içinde alım satım olarak gerçekleştiği belirtilirken, E-ihracat oranının bu pazarda yalnızca yüzde 4.5'luk bir paya sahip olduğu ifade edildi. E-ihracat tarafındaki gümrük sürecinin geleneksel ihracata göre pek çok avantajı bulunduğunun belirtildiği kılavuzda, ayrıca E-ihracatta gümrük müşaviriyle çalışmaya gerek olmadığı ifade edildi. Kılavuzda E-ihracat ile geleneksel sistem arasındaki bir diğer farkın ise müşteriler olduğu belirtilerek, geleneksel ihracatta yabancı bir ülkenin vatandaşına doğrudan satış yapılamadığı ancak E-ihracatla bunun mümkün olduğu anlatıldı. Kılavuzda, "Geleneksel ihracatta marka tescili önemlidir. Elektronik ihracatta bu konunun üzerinde durulmaz. Aynı zamanda elektronik ihracatta satış maliyetleri, geleneksel sisteme göre daha uygundur" denildi.