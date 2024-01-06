‘Emekli maaşlarında eşitlik sağlanmalı’

Türkiye'de her kesimin enflasyonun getirdiği yıpranmadan aynı şekilde etkilendiğini hatırlatan İESOB Başkanı Yalçın Ata, "Esnaf sanatkar emeklilerimiz en düşük emekli maaşı alan kesimi oluşturuyor. Bir de emekli maaşında yapılan zam oranının düşük olması esnaf emeklilerinin belini iyice bükecektir. Enflasyonun olumsuz etkilerinden aynı oranda etkilenen kesime, iyileştirme zamlarında da eşit oranda zam verilmesi gerekmektedir" dedi.

'YENİ DÜZENLEME LAZIM'

Bu şekilde sosyal huzurun da zarar göreceğini belirten Başkan Ata, "Yılsonu enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte ülke genelinde 16 milyona yakın emekli için zam oranları belirlenmiştir. Ancak memur emeklisi ile Bağ-Kur emeklilerinin zam oranlarının farklı olması camiamızda sıkıntı yarattı" dedi.

'EMEKLİNİN BİRİKİMİ YOK'

Memur ve memur emeklisine yüzde 49,25 oranında zam yapılırken esnaf sanatkar emeklilerine yüzde 37,55 oranında zam yapıldığını vurgulayan Ata, "Vatandaşların emekli maaşlarının eşitlenmesi zaruridir. Yeni bir düzenleme ile esnaf sanatkar emeklilerimize refah payı eklenerek enflasyona ezdirilmemelerini mutlaka bekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konudaki olumsuzlukları gidereceğine gönülden inanıyoruz" dedi.

Esnaf sanatkarların sınırlı sermaye yapıları ile adeta yaşam mücadelesi verdiklerini dile getiren İESOB Başkanı Yalçın Ata, "Üyelerimiz günü kurtarmanın, ailesinin ve yanlarında çalışanların geçimini sağlamanın, yasal vecibelerini yerine getirebilmenin çabası içinde faaliyetlerini sürdürüyorlar. Geleceğe yatırım yapmak, yaşam koşullarını daha iyi hale getirebilmek gibi lüksleri yok. Dolayısıyla emekli oldukları zaman da ellerinin altında hatırı sayılır birikimler olmuyor. Bu zor şartlar altında bulunan emeklilere destek olunması gerekirken zam artışlarında düşük oran uygulanması onların hayat şartlarını daha da zorlaştıracaktır. En fazla prim günü ödeyen ve en düşük maaşı alan emekli üyelerimiz için bu durumun giderilmesini bekliyoruz" diye konuştu.