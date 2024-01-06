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Haberler Ekonomi Ev sahiplerinin istisna tutarı 33 bin lira olacak

Ev sahiplerinin istisna tutarı 33 bin lira olacak

Kira geliri beyannamesi verirken konuta ilişkin yapılan tüm masraflar vergiden düşülebiliyor.

HABER MERKEZİ
Ev sahiplerinin istisna tutarı 33 bin lira olacak
EV sahiplerini ilgilendiren gelir vergisi istisnası 2024 yılı için belli oldu. Mesken kira gelirlerinde gelir vergisi istisnası bu yıl için 33 bin lira olarak belirlendi. Evini kiraya vermiş kişiler bir yıl boyunca 33 bin liranın altında kira geliri elde etmişse herhangi bir gelir vergisi ödemeyecek. Bununla birlikte 33 bin liranın üstünde gelir elde etmişse 33 bin lira istisna sayılacak ve üstünde kalan rakam vergilendirilecek. Kiracı olanlar kira ödemelerini elden ya da para transferi ödemesi olarak değil, banka aracılığıyla IBAN'a "Kira ödemesi" olarak göndermesi gerekiyor. Aksi halde yasa dışı işlem yapıldığı için cezalarla karşı karşıya kalacaklar
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