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Haberler Ekonomi İzmir’in oda başkanından zam sinyali

İzmir’in oda başkanından zam sinyali

HABER MERKEZİ
İzmir’in oda başkanından zam sinyali
AKARYAKITTA ÖTV'nin yüzde 25.6 artması üzerine pompa satış fiyatlarında yükseliş yaşandı. Benzinin litresine ortalama 2.30 lira, motorinin litresine 2.17 lira, LPG'nin litresine ise 1 lira zam geldi. Zammın ardından İzmir'de benzinin litre fiyatı 37.61 liraya yükseldi. İzmir Minibüsçüler Odası Başkanı Mehmet Kayışdikici, minibüslere de zam yapılmasını istediklerini ifade etti. Kayışdikici, "Toplu taşımada ilk biniş 21 lira olmalı. Minibüsçülerin de asgari ücrete yapılan zamların ardından 25 TL alması lazım" dedi.
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