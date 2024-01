Savunma sanayii ihracatımız 2023’te yüzde 27 arttı

Ülkemizin savunma sanayii çalışmaları her geçen yıl hız kazanıyor. Kararlılıkla yürütülen projeler ile son 10 yıl içinde dünyanın dört bir yanına, farklı coğrafyalarda 185 ülkeye 230 çeşit ürün ihraç edildi. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Savunma sanayiinde gerçekleşen büyümenin sürdürülebilirliğini sağlamanın en temel şartı ihracattır. 2002 yılında sadece 248 milyon dolar olan savunma ve havacılık ihracatımız yıldan yıla kat be kat artmaktadır. 2022 yılında 4,364 milyar dolar olan savunma ve havacılık sanayii ihracat rakamımız 2023 yılında yüzde 27lik artışla 5,5 milyar dolara ulaştı. Yerli ve millî üretim vizyonuyla bizlere liderlik eden ve çalışmalarımızı her daim destekleyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı arz ediyorum" diye konuştu.