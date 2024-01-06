SSK ve BAĞ-KUR emeklisine moral zammı

Asgari ücretli yüzde 49.11, memur ve memur emeklileri yeni yıl için yüzde 49.25 zamma hak kazanırken, işçi ve esnaf emeklileri için bu oran yüzde 37.57 oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SSK, Bağ-Kur emeklilerine refah payı verilmesi için alternatifli bir çalışma yaptı.

ERDOĞAN'A SUNULACAK

Çalışma, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Ekonomi yönetiminin bütçe olanakları, enflasyonla mücadele programını dikkate alarak emeklilere refah payı verilmesi yönünde bir çalışma yaptığı belirtiliyor. Emekliler arasındaki zam farkı geçmiş yıllarda da gündeme gelirken bu genellikle 1-2 puan düzeyinde kalıyordu. Bugün ise Emekli Sandığı emeklileri ile SSK, Bağ- Kur emeklileri arasındaki zam farkı 11.68 puanlık bir zam farkı bulunuyor. Geçen yıl benzer bir formülle tüm kesimlere yüzde 30 zam yapılmıştı. En düşük maaşta eşitleme yapılmış ve refah payı uygulanmıştı. Temmuz ayında 7 bin 500 liraya çıkarılan en düşük emekli aylığının artırılması için de yasal düzenleme yapılacak. En düşük emekli aylığının 10 bin lirayı geçmesi bekleniyor. En düşük emekli aylığının yükseltilmesine yönelik düzenleme de 16 Ocak'ta Meclis'in gündemine gelecek. Emekli kök maaş zammı ve en düşük emekli aylığı olmak üzere 2 düzenleme masada olup refah payı veya seyyanen zam düzenlemesi de yapılabileceği belirtiliyor. Memur ve memur emeklileri sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkına hak kazanıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise 6 ayda bir oluşan enflasyon kadar zam alıyor. Son 6 aydaki enflasyon yüzde 37.57 olduğu için işçi ve esnaf emeklilerinin zam oranı bu seviyede kaldı. Temmuz ayında ise aylıkları memur ve memur emeklilerinin üzerinde olacak.