Türkiye’nin uzay yolculuğu 17 Ocak’ta başlıyor

Türkiye'nin 17 Ocak'ta başlayacak olan ilk insanlı uzay misyonu için geri sayım sürerken, uzay aracının fırlatılma saati de belli oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunacağı Dragon uzay aracının, 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan sabah saat 01.11'de fırlatılacağını duyurdu.

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Yaklaşık 1,5 gün sürecek yolculuğun ardından uzay aracının 19 Ocak Cuma günü saat 13.15'te Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşması bekleniyor. Florida Kennedy Uzay Merkezi'ndeki tarihi anlar, birçok televizyon kanalından canlı yayınlanacak. Türkiye'nin ilk uzay yolcusu olarak tarihe geçmeye hazırlanan Alper Gezeravcı, yaklaşık 9 aydır devam eden eğitimlerini önceki gün tamamladı. Gezeravcı'nın 17 Ocak'a kadar karantinada tutulup, planlı bir uyku düzeni ve diyet listesi eşliğinde hazırlıklarını sürdüreceği öğrenildi. Misyon kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 13 farklı deneye imza atacak olan Gezeravcı'nın 31 Ocak'ta dünyaya dönmesi planlanıyor. Öte yandan Türkiye Uzay Ajansı ve PTT, Türkiye'nin ilk insanlı uzay misyonu için özel bir hatıra pulu tasarladı. Simgelerle dolu tarihi pulun sol tarafında 100. yıl logosu ve Türkiye Uzay Ajansı amblemini de içeren 8 köşeli Selçuklu yıldızı yer alıyor.