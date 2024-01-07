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Bireysel sulamada hibe limiti 3 milyon lira

HABER MERKEZİ
Bireysel sulamada hibe limiti 3 milyon lira
Bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesi kapsamında, hibeye esas proje üst limiti 1 milyon liradan 3 milyon liraya çıkarıldı. Tarım ve Orman Bakanlığının, "Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğde yapılan değişiklikle, bireysel sulama sistemlerinde hibeye esas proje üst limiti 1 milyon liradan 3 milyon liraya çıkarıldı. Bu yıla ilişkin hibe programı için 9 Ocak'tan itibaren 45 gün içinde uygulama rehberi doğrultusunda başvurular alınacak.
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