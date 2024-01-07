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Domates ihracatımız yüzde 42 artış gösterdi

HABER MERKEZİ
Domates ihracatımız yüzde 42 artış gösterdi
Türkiye'den 2023'te yapılan domates ihracatı, 2022 yılına göre yüzde 42,8 artarak 538 milyon 724 bin dolara yükseldi. Türkiye'den 2022'de 54 ülkeye yapılan domates ihracatından 377 milyon 198 bin dolar gelir sağlandı. 2023 yılında ise ihracat, bir önceki senenin rakamlarını yüzde 42,8 aşarak 538 milyon 724 bin dolar oldu. Bu dönemde Romanya, Ukrayna, Polonya, Almanya, Bulgaristan, Hollanda, Birleşik Krall��k, Seyşel Adaları, Rusya, Danimarka, İspanya, Azerbaycan, İtalya, Katar, Kazakistan, Estonya ve Fransa'nın da aralarında bulunduğu 52 ülkeye 588 bin 418 ton domates ihracatı gerçekleştirildi.
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