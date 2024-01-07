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Haberler Ekonomi İzmir’de ekmek tartışması

İzmir’de ekmek tartışması

HABER MERKEZİ
İzmir’de ekmek tartışması

Halk Ekmek Fabrikası'nı ziyaret eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, maliyet artışına karşın hala 5 TL'ye ekmek satmaya devam edeceklerini açıkladı. Soyer, "Ne kadar dayanabileceksek dayanacağız. Fiyatı artırmamaya devam ediyoruz. Maliyetin altında bir fiyatla satış yapmaya çalışıyoruz" dedi.

'5 LİRA OLMASI YANLIŞ'

Buna tepki gösteren İzmir Ticaret Odası (İZTO) Ekmek ve Unlu Mamuller Grubu Meclis Üyesi Hüseyin Sağır, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı halk ekmeğin fiyatının 5 TL olarak belirlenmesine itiraz etti. Sağır, "Halk Ekmek büfelerinde ekmeğin 5 TL'ye satılması haksız rekabetin dik alası. Ekmeğin maliyeti 9 lirayken 5 liraya ekmek satılması doğru değil. Halk Ekmek büfelerinde ekmeğin 5 TL'ye satılması haksız rekabetin dik alasl" dedi. Ekmeğin 10 TL'ye yükselmesi ile ilgili kararının önümüzdeki günlerde toplanacak olan İzmir Ticaret Odası Ocak ayı meclisinde alınacağını söyleyen Sağır, "Çıkacak kararın ardından vali beyin onayını aldıktan sonra ekmek 10 TL olacak" diye konuştu.

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