Emekliye refah payı müjdesi

Memur maaşları ve emekli memur aylıkları Ocak ayında yüzde 49.25 oranında artırılırken, mevcut kanuna göre emekli işçi ve esnaf aylıklarındaki zam oranı yüzde 37.57'de kaldı. Emekli işçi ve çiftçi aylıkları ile halen 7500 lira olan en düşük emekli aylığının artırılması için hazırlık yapılıyor.

KABİNE'DE DEĞERLENDİRİLECEK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı geçen hafta, emekli işçi, çiftçi ve esnafı etkileyen SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ocak ayından geçerli olmak üzere ilave zam yapılması konusunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla çalışma yaptı. Bakanlıkça yapılan alternatifli çalışma Başkan Erdoğan'a sunulacak. Kabine'de yapılacak değerlendirmenin ardından kamuoyu ile paylaşılacak. Emeklilerin yaşam standartlarını korumak için alternatif planlar üzerinde çalışıldı. En düşük emekli aylığında da refah payı veya seyyanen zam düşünülen formüller arasında yer alıyor.

EN DÜŞÜK AYLIKTA İKİ SEÇENEK

Seyyanen zam uygulaması durumunda ise maaşlara aynı miktarda Türk Lirası eklenecek. Fark, oran üzerinden değil Türk Lirası miktarı üzerinden karşılanacak. Seyyanen zam uygulamasının özellikle kök emekli maaşı alanlar için bazı dezavantajları bulunuyor.

ERDOĞAN'IN ONAYINA GİDECEK

Herkese aynı miktarda zam yapılması halinde düşük emekli maaşları alan kişiler sınırın altında kalmaya devam edebilir. Sınırın altındaki emekli maaşlarının da en düşük aylık maaşa eşitlenebileceği konuşuluyor. Emekli maaş zamlarının netleşmesi için yasal düzenleme gerekiyor. Emekli maaş zamlarının netleşmesi için yasal düzenleme gerekiyor. Meclis 16 Ocak'a kadar kapalı ancak düzenlemenin yasalaşması sonrası emeklilere maaş farkı ödenebilir. Düzenlemenin önce Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda daha sonra TBMM Genel Kurulu'nda ele alınması gerekiyor. Meclis'ten geçtikten sonra ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın masasına gidecek. Son olarak ise Resmi Gazete'de yayınlanmasıyla resmen uygulamaya girecek.