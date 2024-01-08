Kaçak avcılığa yönelik sıkı denetimler sürüyor

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, denizlerde ve iç sularda su ürünleri kaynaklarının korunması ile sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla 2023 yılında kaçak avcılığın önlenmesine yönelik 171 bin 219 denetim yapıldığını duyurdu. Bakan Yumaklı, yaptığı açıklamada, "İç sularımız, karaya çıkış noktalarımız, nakil güzergahları, balıkçı gemileri, balık halleri, balık unuyağı fabrikaları ve perakende satış yerlerinde denetimlerimiz mesai mefhumu gözetilmeksizin 7/24 esasına dayalı sürüyor. Bu kapsamda, 2023 yılında toplam 171 bin 219 adet denetim gerçekleştirilmiş olup kaçak avcılıkla elde edilen 593 ton su ürününe el konulmuştur" dedi.