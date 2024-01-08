Maaşını alamayan işçiler fabrikada eylem yaptı

DENİZLİ'NİN Merkezefendi ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikada çalışan işçiler, maaş ödemeleri geciktiği gerekçesiyle eylem yaptı. Gecikmelerin daha önce de yaşandığını söyleyen işçilerden biri, "Burada yıllardır çalışıyoruz, emeğimizin karşılığını almak istiyoruz. Maaşlarımız geciktiği için ev kiramızı, çocuklarımızın okul masraflarını karşılamakta güçlük çekiyoruz. Fabrika yönetimi bize her seferinde bahane üretiyor, artık yeter" diye konuştu. Haklarını istemekten yorulduklarını söyleyen Gülnare Şenikçi ise, "Bizi paramızı vermeyerek mağdur ediyorlar. Biz de hakkımızı savunmak için buraya geldik. Biz hakkımızı istiyoruz" ifadelerini kullandı. İşçiler ise hukuki süreç başlatma kararı aldıklarını ifade etti.