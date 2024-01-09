AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 263 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK! İşte başvuru ekranı...

BAŞVURULAR NEREDEN NASIL YAPILACAK?
1- Başvurular Online olarak yapılacaktır.
2- İsteklilerin; ilanın Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yukarıda belirtilen pozisyonlara http://personelbasvuru.akdeniz.edu.tr/personelkayit web adresinden Online başvuruda bulunabilecek olup, adayların başvuruda bulunacağı pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir.
3- Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla kadroya başvuru yapmaları halinde adayların bütün başvuruları geçersiz sayılacaktır.
4- Sınav Sonuç Belgesi, ÖSYM web servisleri aracılığı ile barkodlu üretilmeli ve sisteme bu belge orijinal formatında yüklenmelidir, bu belgede KPSS puan türü, yılı ve puanı açıkça görülmelidir. Adayların tercih edilen pozisyon için belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi değerlendirmeye alınmayacaktır.
5- E-Devlet üzerinden barkodlu Nüfus Kayıt Örneği üretilmeli ve orijinal formatında yüklenmeli veya Kimlik fotokopisi arkalı – önlü olacak şekilde sisteme yüklenmelidir.