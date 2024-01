Çiftçiye sağlanan destek 63 milyar lirayı aştı

ÇİFTÇİYE sağlanan destek 2023'te 63 milyar lirayı aştı En çok bitkisel üretim desteklendi Ar-Ge projelerine 430 milyon liralık destek verildiğini belirten Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı "Desteklerimiz 2024'te de artarak devam edecek" dedi. Bakan Yumaklı, "Her zaman ve her koşulda üreticilerimizin yanındayız" dedi. Tarımsal üretim yapan çiftçilere geçtiğimiz sene 63,4 milyar liralık tarımsal destekleme ödemesi sağlandı. Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla çiftçilere 2023 yılında da tam destek olduklarını söyledi. "Her zaman ve her koşulda üreticilerimizin yanındayız" diyen Yumaklı, bitkisel üretimde 42,9 milyar lira, hayvansal üretimde 14,9 milyar lira, kırsal kalkınma destekleri kapsamında 4,9 milyar lira, su ürünlerinde 266 milyon lira ve tarımsal Ar-Ge çalışmaları kapsamında 430 milyon lira olmak üzere toplam 63,4 milyar liralık tarımsal destekleme ödemesi yaptıklarını duyurdu.