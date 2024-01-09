Deniz salyangozu ihracatı hamsiyi solladı

TÜRKİYE'DEN 2 yılda yapılan deniz salyangozu ihracatından 41 milyon 417 bin 221 dolar döviz girdisi sağlanırken, aynı dönemde Türkiye'den 24 milyon 882 bin 508 dolarlık hamsi ihracatı gerçekleşti. Deniz salyangozu ihracatı hamsi ihracatını neredeyse 2'ye katlarken, ihracatının her yıl artış gösterdiği belirtildi. Türkiye'den 2023 yılında deniz salyangozu ihracatından 2 milyon 50 bin 343 kilogram karşılığı 22 milyon 637 bin 304 dolar döviz girdisi elde edildi. İhracatta ilk üç sırayı 916 bin 200 kilogram karşılığı 11 milyon 491 bin 392 dolar ile Güney Kore Cumhuriyeti, 330 bin 100 kilogram karşılığı 3 milyon 884 bin 944 dolar ile Çin Halk Cumhuriyeti ve 398 bin 27 kilogram karşılığı 3 milyon 7 bin 291 dolar ile İspanya aldı.