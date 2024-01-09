Fahiş fiyat ve stokçuluğa 602 milyon lira ceza

Bakanlıktan yapılan açıklamada, piyasaların düzenli, sağlıklı ve adil bir şekilde işleyişinin sağlanması, vatandaşların ekonomik hak ve menfaatlerinin korunması, tüketici mağduriyetinin önlenmesi amacıyla denetimlere devam edildiği vurgulandı. İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından, 2023 yılı içerisinde otomotiv, emlak ve gıda sektörleri, fahiş fiyatlar ve stokçulukla mücadele kapsamında 18 bin 780 gerçek ve tüzel kişinin denetlendiği belirtilerek, "Uygulamalara aykırı davranan 2 bin 528 gerçek ve tüzel kişiye toplamda 602 milyon 225 bin 881 TL idari para cezası uygulamıştır.

HAKSIZ TİCARİ UYGULAMALAR

İç piyasaların düzenlenmesi, fahiş fiyatların önüne geçilmesi, üreticitedarikçi ve perakende işletmeler arasındaki ticari faaliyetlerin düzenlenmesi ve tüketicilerimizin ihtiyaçlarını piyasadan karşılarken herhangi bir olumsuzluktan etkilenmemesi adına, denetimlerimiz 2023 yılında da detaylı bir şekilde devam etmiştir. Otomotiv ticareti ve otomotivde stokçuluk fiillerine yönelik denetimlerde 2 bin 144 gerçek ve tüzel kişi denetlenirken, aykırılık tespiti yapılan 656 gerçek ve tüzel kişiye 375 milyon 417 bin 64 TL idari para cezası, emlak sektörüne yapılan denetimlerde 1899 gerçek ve tüzel kişiden 1201 aykırı fiilde bulunan gerçek ve tüzel kişiye 91 milyon 207 bin 655 TL, gıda sektöründe fahiş fiyat denetimlerinde ise 15 bin 80 gerçek ve tüzel kişi denetlenmiş, 135 milyon 601 bin 162 TL idari para cezası uygulanmıştır" denildi.

REKABETE AYKIRI FİİLLER

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlere ilişkin, "Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğümüz tarafından, 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla, 2023 yılı boyunca yapılan denetimlerde, toplamda 842 milyon 402 bin 406 TL idari para cezası uygulanmıştır. Denetimlerde, tüketicilerin taraf olduğu sözleşmelere ilişkin, başta mesafeli olmak üzere abonelik sözleşmeleri, ön ödemeli konut satışları, bankacılık hizmetleri, satış sonrası hizmetler gibi birçok başlık altındaki incelemelerde 670 milyon 596 bin 661 TL, reklam ve haksız ticari uygulamalar denetimlerinde 114 milyon 139 bin 768 TL, ürün güvenliği denetimleri kapsamında 15 milyon 332 bin 80 TL ve fiyat etiketi denetimleri kapsamında ise 42 milyon 333 bin 969 TL idari para cezası uygulanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Rekabet Kurulu'nun, rekabet hukukuna aykırı fiillere 2023 yılında 2 milyar 664 milyon 688 bin 744 TL idari para cezası uyguladığı belirtilerek, "Bu soruşturmalarda bilişim teknolojileri ve platform hizmetleri başta olmak üzere, sağlık hizmetleri, lojistik, kültür-sanat, eğlence, altyapı hizmetleri gibi birçok sektör denetlenmiştir. Ticaret Bakanlığı olarak, sektörler içerisinde yaşanabilecek haksız ticari fiillere taviz vermeden, adil, rekabetçi bir iç piyasa oluşmasını sağlayacak adımları atmaya 2024 yılında da devam edeceğiz. Bunun yanında, tüketicilerimizin mağdur olmaması ve güvensiz ürünlere sıfır tolerans ilkemizi öncelik alarak, onların haklarını ve menfaatlerini koruyacak bütün araçlarımızı 2024 yılında da uygulamaya devam edeceğiz" denildi.