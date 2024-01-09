Mobilya, kağıt ve orman ürünlerinde ihracat rekoru

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 2023 yılı ihracat rakamlarını açıkladı. Global ticarette yaşanan dalgalanmalara, Avrupa'da yaşanan duraksamalara ve yılın ilk aylarında gerçekleşen depreme rağmen Türkiye cumhuriyet tarihi rekorunu kırarak 255 milyar 809 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Türkiye'nin istihdama ve ihracata en çok katkı sunan sektörleri arasında yer alan ve ulaştığı pazarlarda her geçen gün payını artıran Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri sektörü ise 2023 yılında 7 milyar 983 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

EN YÜKSEK PAY IRAK'IN

Gerçekleşen ihracat rakamlarını değerlendiren Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Özkan, "Geçtiğimiz yıl sadece bizim için değil, tüm sektörler için oldukça zorlayıcıydı. Hem üretimde hem de ihracatta birçok zorlukla karşılaştık. Ancak dinamik yapımız ve artan üretim hacmimizle zorlukların üstesinden gelmeyi başardık. Bu süreçte hem depremler hem komşu ülkelerimizde gerçekleşen gerilimler hem de global ekonomideki dalgalanmalar bizleri olması gerekenden daha fazla zorladı. Ancak sektör olarak uluslararası arenada gerek fuarlar gerekse ülke ziyaretleri ile pazar payımızı korumaya gayret ettik" dedi.2023 yılında Türkiye'nin mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatından en yüksek payı 1 milyar 38 milyon dolar ile Irak aldı.

ZİRVEYİ KORUDU

Yıl boyunca zirvedeki yerini koruyan Irak'ı 385 milyon dolar ile Birleşik Krallık takip etti. Almanya'ya 334 milyon, Birleşik Devletler'e 315 milyon ve Libya'ya 298 milyon dolarlık mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracat gerçekleştirilirken listenin devamında İran, Fransa, Fas ve Gürcistan yer aldı. 2023 yılı boyunca mobilya, kâğıt ve orman ürünleri ihracatından aldığı payı yüzde 28,13 ile en çok Fas artırırken, gerçekleşen ihracat rakamı 237 milyon dolar oldu. İhracattan aldığı payı yüzde 3,14'le Fas'ın ardından en çok artıran ülkeler arasında yer alan Gürcistan'a ise 219 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.