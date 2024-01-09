Rekabet Kurumu’ndan 217 işleme inceleme

REKABET Kurumu, 2023 yılına ilişkin Birleşme ve Devralma Görünüm Raporu'nu yayımladı. Paylaşılan verilere göre geçen yıl 217 birleşme, devralma ve özelleştirme işlemi incelemeye alındı. Özelleştirme işlemleri hariç, söz konusu incelemelerden 94'ünde hedef şirketler Türkiye kökenli olarak dikkat çekti. Bunların işlem bedeli ise 162 milyar 555 milyon lira olarak açıklandı. Geçen yıl toplam işlem bedeli 425 milyon lirayı bulan 3 özelleştirmeye ilişkin de inceleme yürütüldüğü paylaşıldı. Böylelikle 2023 yılında Türkiye kökenli şirketler için gerçekleştirilen tüm işlem bedellerinin toplamı 163 milyar liraya ulaştı. Paylaşılan rapora göre, yabancıların geçen sene yurt dışında gerçekleştirdiği 113 birleşme ve devralma işlemi de incelendi. Türkiye kökenli şirketlere doğrudan yatırım öngörülmeyen bu birleşme ve devralmalarda, bildirilen toplam işlem bedeli 57 trilyon 362 milyar lira oldu.