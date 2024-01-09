THY, 2023’te 83 milyon yolcuya hizmet verdi

TÜRK Hava Yolları (THY) 2023 yılı Ocak- Aralık ayını kapsayan 12 aylık yolcu ve trafik verilerine göre, söz konusu dönemde 83,4 milyon yolcuya hizmet verdiği belirtildi. THY, 2023 yılına ilişkin yolcu ve trafik sonuçlarına ilişkin olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bir bildiri yayımladı. Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Ocak - Aralık 2022 döneminde 23,4 milyon iken, 2023 yılının aynı döneminde yüzde 27,1 artarak 29,8 milyon olarak oldu. Yolcu doluluk oranında ise söz konusu dönemde 2022 yılının aynı dönemine göre 1,9 puan artarak yüzde 82,6 olarak gerçekleşti.

Yurt dışı yolcu doluluğu yüzde 82,4 seviyesinde olurken, yurt içi yolcu doluluğu yüzde 84,3 olarak belirlendi. Taşınan Kargo-Posta 1,66 milyon ton olarak gerçekleşti. 2023 Aralık ayı sonunda filodaki uçak sayısı 440'a ulaştı. Havayolu şirketinin Aralık 2023 döneminde ise geçen yıl aynı dönemde 5,5 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2023 yılının aynı döneminde yüzde 10,1 artarak 6,1 milyon olarak gerçekleşti. Dıştan dışa transfer yolcu sayısı 2,6 milyon olurken, yolcu doluluk oranı yüzde 79,8 olarak gerçekleşti. Yurt dışı doluluk oranı yüzde 80 yurt içi doluluk oranı yüzde 78,5 oldu. Taşınan Kargo-Posta, 159,7 bin ton oldu.