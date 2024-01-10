Aydın’ın ihracatı 1.6 milyar dolar

TİCARET Bakanlığı tarafından 2024 yılı itibari ile açıklanmaya başlanan 'Faaliyet İllerine Göre İhracat İstatistikleri'ni değerlendiren AYSO Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş, bakanlığın oluşturduğu verilere göre Aydın'ın 2022 yılında 1 milyar 693 milyon 899 bin 583 dolarlık ihracatının 2023'te yüzde 1,9 azaldığını belirterek, "Ticaret Bakanlığı, firmaların merkezlerinin bulunduğu iller esas alınarak açıklanan ihracat istatistiklerinin yanı sıra üretim yerleri dikkate alınarak hesaplanan Faaliyet İllerine Göre İhracat İstatistiklerini de yayımlamaya başladı. Bu kapsamda Faaliyet İllerine Göre İhracat İstatistiklerinin 2022 ve 2023 yılı verileri açıklandı. 2023 yılında faaliyet illerine göre Aydın 1 milyar 661 milyon dolar ihracat gerçekleştirerek Türkiye'de 22, Ege Bölgesi'nde 5. sırada yer almıştır" dedi.