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Haberler Ekonomi Bakanlık açıkladı! 2 bin 392 engellinin kamu kurumlarına ataması yapacak

Bakanlık açıkladı! 2 bin 392 engellinin kamu kurumlarına ataması yapacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 2 bin 392 engelli vatandaşın kamu kurumlarına atanacağı belirtildi. Tercih işlemleri için kılavuz ise ÖSYM tarafından bugün yayımlanacak. Atamalar EKPSS puanı ve kura yöntemiyle gerçekleştirilecek.

AA
Bakanlık açıkladı! 2 bin 392 engellinin kamu kurumlarına ataması yapacak

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bu yıl yapılması planlanan EKPSS ile engelli kamu personeli atama takviminde tercih aşamasının başladığı belirtildi.

Yerleştirme işlemi için hazırlanan tercih kılavuzunun 10-19 Ocak'ta ÖSYM tarafından yayımlanacağı bildirilen açıklamada, adayların tercihlerini ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yapabileceği kaydedildi.

Atamaların EKPSS puanı ve kura yöntemiyle gerçekleştirileceği belirtilen açıklamada, tercih işlemlerinin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapılabileceği bildirildi.

Açıklamada ayrıca son 21 yılda kamuda engelli memur sayısının 12 kat artırıldığı, 68 bin 108 engellinin kendileri için uygun kadrolara atandığı, geçen sene şubat ayında da 2 bin 323 engellinin atamasının yapıldığı hatırlatıldı.

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