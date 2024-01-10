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Haberler Ekonomi Ege Serbest Bölgesi’nde Türkiye’nin 7 katı ihracat

Ege Serbest Bölgesi’nde Türkiye’nin 7 katı ihracat

HABER MERKEZİ
Ege Serbest Bölgesi’nde Türkiye’nin 7 katı ihracat

Türkiye genelinde 2023 yılında 120 bin ihracatçı firma aracılığıyla toplamda 254 milyar dolarlık ihracat gerçekleşirken, Ege Serbest Bölgesinde ise 194 firma, yurt dışı satışlardan ülkeye 2.8 milyar dolar kazandırdı. Bu verilere göre; ülke genelinde ihracatçı firma başına düşen 2.1 milyon dolarlık ihracat gelirine karşılık, Ege Serbest Bölgesinde firma başına 14.6 milyon dolarlık ihracat düşüyor. Bu miktar Türkiye ortalamasının 7 katına denk geliyor.

Ege Serbest Bölgesinde yüksek katma değerde ürünlerin üretilip ihraç edildiğine dikkat çeken Dr. Faruk Güler, "Bölgemiz birim değer bazında 9 kg/dolar ihracatla en yüksek katma değerde ürünlerin üretildiği bir endüstri merkezidir. Firmalarımızın ihracatı 4 kg/dolar seviyesinde olan Almanya'nın ihracatından da 2 kattan fazla yüksek değere sahip" dedi.

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