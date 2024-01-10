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Haberler Ekonomi Emekli memurlardan ‘seyyanen ödeme’ talebi

Emekli memurlardan ‘seyyanen ödeme’ talebi

HABER MERKEZİ
Emekli memurlardan ‘seyyanen ödeme’ talebi
ANKARA'DA kamu emeklileri, mali haklarının iyileştirilmesi talebiyle açıklama yaptı. Emekli Memur-Sen Genel Başkanı Ali Küçükkösen, "Devletimizden beklentimiz, kamu görevlilerine yapılan seyyanen ödemenin emeklilere de yansıtılması, çalışan emekli arasındaki uçurumun azaltılması, eksikliklerin giderilmesi, sesimizin duyulmasıdır" dedi. Memur-Sen Konfederasyonu'na bağlı Emekli Memur-Sen üyeleri, Memur-Sen Genel Merkezi'nde 'Onurlu ve insanca bir yaşam emeklilerin de hakkıdır' konulu açıklama yaptı. Emekli Memur- Sen Genel Başkanı Ali Küçükkösen, temmuz ayında kamu görevlilerine yapılan 8 bin 77 lira iyileştirmenin emeklilere de yapılması için çağrılarda bulunduklarını belirterek, "Israrımızın, kararlılığımızın ve mücadelemizin sebebi, 6 aydır emekli aylıklarımızın hak edilen seviyeye çıkarılmaması, sesimizin duyulmaması, taleplerimizin karşılık bulmamasından kaynaklanmaktadır" ifadelerini kullandı.
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