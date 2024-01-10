Fırıncılardan Tunç Soyer’e 5 TL tepkisi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in halk ekmek büfelerinde ekmeğin 5 TL'den satılmaya devam edileceğini duyurmasına Türkiye Fırıncılar Federasyonu'ndan tepki geldi.

KOCAELİ'Yİ ÖRNEK ALIN

Federasyon başkanı Halil İbrahim Balcı, Soyer'in ekmek fiyatı üzerinden siyaset yaptığını söyleyerek "Vatandaşlar yerel yönetimden hizmet bekler. Sayın Soyer bu açıklamaları yapıyorsa demek ki seçim öncesi ekmek üzerinden siyaset yapıyor. Ekmek üzerinden siyaset yapma devri geride kaldı" diye konuştu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in halk ekmek büfelerinde ekmeğin 5 TL'den satılmaya devam edileceğini açıklaması sektörde "haksız rekabet" eleştirilerini beraberinde getirmişti. İzmir Ticaret Odası (İZTO) Ekmek ve Unlu Mamuller Grubu Meclis Üyesi Hüseyin Sağır, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı halk ekmeğin fiyatının 5 TL olarak belirlenmesine itiraz etmiş ve "Halk Ekmek büfelerinde ekmeğin 5 TL'ye satılması haksız rekabetin dik alası. Ekmeğin maliyeti 9 lirayken 5 liraya ekmek satılması doğru değil" ifadelerini kullanmıştı. Ekmeğin ucuza satılmasıyla ilgili olarak ülke genelinde haksız rekabet üzerinden çalışmalar yapan Türkiye Fırıncılar Federasyonu Halil İbrahim Balcı, yaptığı değerlendirmede Başkan Soyer'in halk ekmek fiyatı kararını eleştirdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden örnek veren Balcı "Büyükşehir ile fırıncılar Kocaeli'de anlaştı. Belediye ekmek çıkarmayacak. Onun yerine daha uygun fiyata fırınlarda satılacak. İzmir'de de öyle olabilirdi" dedi.