Turizm sektörüne sömestir dopingi

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, yarıyıl tatili rezervasyonlar��nın geçen yıla göre yüzde 15 civarında arttığını, bu dönemde en çok ilgiyi kayak merkezleri ve termal tesislerin gördüğünü belirtti.

HER BÜTÇEYE UYGUN

İşler, "Şu andaki doluluklar özellikle kayak merkezlerinde ve termal tesislerde yüzde 90'larda" dedi. İşler, yılbaşında hemen hemen tüm turizm tesislerinin dolduğunu, 2023'ün de böylece çok güzel şekilde sona erdiğini söyledi. Yılbaşı tatilinin hemen ardından gelen yarıyıl tatilinin yurt içinde turizm hareketliliği oluşturduğunu ifade eden İşler, tesislerin bu konuda birçok hazırlık yaptığını hatırlattı. Özellikle Uludağ ve Palandöken gibi kayak merkezleri ile termal tesislerin fevkalade rezervasyon akışı sağladığını dile getiren İşler, "Özellikle İstanbul'a yakın olan Sapanca bölgesi, Bursa'daki Uludağ, Denizli ve Afyonkarahisar'daki termal tesisler, Ege ve Akdeniz'deki sahil tesisleri, sömestir için rezervasyon kabulüne devam ediyor. Turizm sektörü sömestirde bereketle 2024'e girmiş olacak. Herkese ve her keseye uygun fiyatlar var" dedi.