Yapay zeka alanında 50 bin kişiye istihdam

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ülkemiz adına yapay zeka alanında insan odaklı yeni bir atılım yapmanın zamanının geldiğine inanıyoruz" sözlerinin ışığında yapay zeka atılım�� için çalışmalar hızlandırıldı. Bu kapsamda 2025 yılına kadar kamu ve özel sektörde yapay zeka alanında 50 bin kişi istihdam edilecek. Kamu kurum ve kuruluşlarında bu alanlarda görev yapmak üzere 1000 uzman alınacak. Makinelerin insan benzeri görevleri gerçekleştirmesini, deneyiminden öğrenmesini, yeni girdilere uyum sağlamasını mümkün kılan sistemler olarak tanımlanan yapay zeka kapsamında Türkiye yeni bir döneme giriyor. Kamu kurum ve kuruluşlarına 1000 yapay zeka uzmanı alınacağı gibi bu alanda lisansüstü düzeyde mezun sayısı 10 bin kişiye çıkarılacak.