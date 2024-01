Limonun suyu ve sosu yasaklanıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2024'ün ilk Ulusal Gıda Kodeks Komisyon toplantısında gıda kontrol uzmanları, sağlıkçılar ve federasyon temsilcileriyle bir araya geldi. "Son birkaç ayda tarım alanında yaptığımız devrim niteliğinde değişikliklerin yanında, gıda konusunda da reform denilebilecek düzenlemeler yaptık" diyen Yumaklı, geçtiğimiz yıl nar ekşisi sosu ve nar aromalı sosa yapılan yasaklamanın bir benzerinin limon suyu izlenimi veren limon sosu gibi ürünlerin yurt içi piyasada arzında yapılarak yasaklanacağını duyurdu. Yumaklı yapay et konusu hakkında çıkan haberlere ilişkin "Yapay et kesinlikle gündemimizde yok. Yapay et üretimine izin verilmesi asla söz konusu değil" dedi.