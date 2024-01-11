“Stokçu ve karaborsacıların hevesi kursağında kalacak”

Ticaret Bakanı Prof.Dr. Ömer Bolat, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Yıllık Değerlendirme toplantısında konuştu. Prof. Dr. Bolat, "Her seçimde yapılmaya çalışılan soğan, patates tiyatrosunu bu seçim öncesi Allah'ın izniyle yaptırmayacağız. Tarım Bakanlığımız ile bu konuda gerekli ürün yeterliliklerine sahibiz, artırdık. Yaz boyunca onları Toprak Mahsulleri Ofisi vasıtasıyla gerekli şekilde depoladık. Stokçuların ve karaborsacıların hevesini kursağında bırakacağız" dedi. Bakan Bolat, "Yerli üreticilerimizi dampingli, sübvansiyonlu, menşeileri saptırılarak haksız ticaret yapmaya çalışan ithalata karşı korumaya kararlıyız. Yerli ve milli üretimi artırmak hükümetimizin ana politikasıdır. Uzakdoğu menşeili olmak üzere Türkiye piyasasına yönelik asimetrik bir yüklenme olduğunu net görüyoruz. Bu konuda da çok sayıda tedbirler aldık. Bundan sonra da almaya devam edeceğiz" diye konuştu.