Yerel seçimler, sektöre 10 milyar kazandıracak

Türkiye'de 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri, bayrak, şapka, kalem ve anahtarlık başta olmak üzere promosyon ürünlerine yönelik talebi artırırken, yerel seçimlerin sektöre 10 milyar liradan fazla katkı sağlayacağı öngörülüyor. Promosyon Ürünleri İmalatçıları ve Satıcıları Derneği Başkanı Mehmet Yücetürk, "Özellikle bayrak ve şapka, seçimlerin vazgeçilmez ürünleridir. Seçimler, mart ayında olacağı için bu dönemde biraz daha yağmurluk ve kışlık ürünler de kullanılacaktır. Kalem, ajanda, çakmak, anahtarlık gibi ürünlerin de çok fazla tercih edileceğini düşünüyoruz. Plastik poşetlerin yerini, bez çantaların alacağını öngörüyoruz. Ayrıca, genç seçmene yönelik özel ürünler de kullanılacaktır" dedi. Promosyon ve Matbaa Sanayici İş İnsanları Derneği Başkanı Ömer Karatemiz de "Sektör olarak seçim sebebiyle diğer sektörlerden pozitif ayrışacağımızı düşünüyoruz. Seçim sektörümüzün büyümesine önemli katkı sağlamaktadır"dedi.