Emekliye seyyanen zam çağrısı

MİLYONLARCA emekliyi yakından ilgilendiren talep Türkiye Emekliler Derneği'nden (TÜED) geldi. Genel Başkan Kazım Ergün, en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine yükseltilmesi çağrısında bulunurken, sorunun gerçek çözümü için intibak düzenlemesini işaret etti. Aralık ayı enflasyonuyla birlikte emekliye verilecek zam oranı netleşti. Gözler emekli için yapılacak zamda ek iyileştirmelere çevrildi.

GERÇEK ÇÖZÜM İNTİBAK

Başkan Erdoğan'ın devreye girmesi beklentileri artarken emekli zam çıtasını yükseltti. Ergün, asgari ücretin 2024 yılı için net 17 bin 2 lira olarak belirlendiğini anımsatarak taleplerini kamuoyu ile paylaştı. Memur ve memur emeklilerine uygulanacak yüzde 49,25'lik zamla emekliler arasındaki gelir adaletsizliğinin arttığına dikkati çeken Ergün, "TÜED olarak, en düşük emekli aylıklarının asgari ücrete çekilmesini, bütün aylıklara seyyanen zam uygulanmasını ve üzerine emekli zammı uygulanmasını istiyoruz. Emeklinin sorunlarının gerçek çözümü ise intibaktır. Meclis'ten talep ve beklentimiz bir an evvel intibak sürecinin başlatılması ve gerekli yasal düzenlemenin yapılmasıdır" dedi.