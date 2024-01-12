En düşük işsizlik aylığı 7 bin 94 TL

İŞTEN ayrılanlara 10 ay süresince işsizlik ödeneğiyle beraber işbaşı, mesleki eğitim programı kapsamında günlük harçlık, kreş yardımı, toplum yararına programda öncelik, ücretsiz sağlık hizmeti, danışmanlık hizmeti veriliyor. Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılan işsizlik ödemeleri 10 ay boyunca düzenli olarak maaş gibi hesaba yatıyor. Yeni asgari ücretle birlikte en düşük işsizlik ödeneği 7 bin 940 en yüksekde15 bin 880 lira oldu. Yasaya göre işsizlik ödeneğinin en düşük miktarı brüt asgari ücretin yüzde 40'ı en yükseği yüzde 80'i kadar yatırılıyor. İşsizlik ödeneği almaya hak kazananlara İŞKUR, GSS primini ödeme dışında yeni bir iş bulma, aktif işgücü hizmetleri kapsamında kurs, programlar ayarlıyor.

SON 120 GÜN SİGORTA ŞARTI

Kurum'un teklif ettiği işyeri ile görüşüp kabul ettiği halde başlamayanların işsizlik maaşı kesiliyor. Ancak, eğitim durumu, yaş, cinsiyet, fizik ve sağlık durumuna uygun olmayan bir işte çalıştırılması istenmesi, işin ikamet edilen belediye sınırları dışında olması durumunda iş reddedilmiş sayılmıyor. Teklifi kabul edip işe başlamış olsa bile iş yerinde İş Kanunu'nda belirtilen çalışma koşullarına aykırılık halinde ayrılıp işsizlik ödeneğinin devamı talep edilebiliyor. İşten çıkarılmadan önce son üç yılda en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödenmesi, ayrılmadan önceki son 120 gün de sigortalı çalışma zorunluluğu bulunuyor.